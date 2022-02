Ha atteso l’ultimo giorno possibile, lavorando sino alla fine, Andrea Minarini, Direttore della Medicina Legale e Risk Management, da oggi, 1 febbraio, in pensione dopo una lunga avventura professionale avviata nel 1987, tutta giocata in Azienda Usl di Bologna.

“Andrea Minarini ha attraversato da protagonista di rilievo nazionale, una stagione decisiva per la sanità pubblica” ha commentato Paolo Bordon Direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna “di profonda trasformazione culturale sul tema della sicurezza delle cure e della gestione del rischio clinico. Una stagione che ha innovato sensibilmente l’organizzazione dell’Azienda, sia sotto gli aspetti procedurali legati alle cure, che nel più ampio approccio culturale e professionale nella relazione con i cittadini, al centro della rinnovata attenzione ad una medicina sempre più sicura e trasparente.

E’ con piacere, quindi, che esprimo, a nome della direzione strategica dell’Azienda, il ringraziamento più sentito ad Andrea Minarini per l’impegno da lui prestato sino all’ultimo giorno di lavoro che le norme gli hanno consentito. Ed insieme formulo i più affettuosi auguri per il suo nuovo percorso di vita”.