Vivo Concerti annuncia che l’attuale situazione non rende possibile il routing del tour di Jack Savoretti, Europiana Live, per come era stato inizialmente immaginato e pianificato. Di conseguenza, il concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna, in programma il 5 marzo 2022, è rimandato al 13 dicembre 2022 (ore 21.00).

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Tutte le info su www.vivoconcerti.com

«Avevo scelto di iniziare il tour dall’Italia proprio perché, dopo due anni di restrizioni, avevo bisogno di tutto il calore e l’affetto che solo il pubblico italiano sa dare. Ci sarebbe servito per levare la ruggine che si è accumulata in questi anni di stop forzato e nessun Paese mi fa sentire a casa come l’Italia. La situazione attuale, però, è ancora molto difficile e interferisce con la logistica necessaria alla realizzazione di un tour come il nostro. Questo disco è nato per far divertire le persone in tutta libertà. È per questo motivo che mi trovo oggi costretto a comunicare il rinvio del tour in Italia. I live si terranno a partire da dicembre, nella speranza di divertirci tutti insieme sul palco», così Jack Savoretti.

