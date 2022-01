Sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Temperature minime in aumento, con valori tra 1 e 4 gradi e localmente inferiori nelle aree extraurbane; massime in lieve rialzo, comprese tra 9 gradi del riminese ed 11/12 gradi delle pianure interne. Venti al mattino moderati tra ovest e nord-ovest, localmente forti sul settore centro-occidentale, specie sui rilievi, Dal pomeriggio graduale attenuazione dell’intensità. Mare inizialmente mosso o molto mosso soprattutto nel riminese, con moto ondoso in rapida attenuazione fino a poco mosso ovunque in serata.

(Arpae)