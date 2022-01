Sono estremamente positivi i risultati di un’ampia indagine di ‘citizen satisfaction’ condotta lo scorso novembre dall’Istituto Piepoli, azienda leader nel settore a livello nazionale, sulla qualità della vita a Soliera e sull’azione dell’amministrazione comunale.

La soddisfazione complessiva verso l’operato dell’attuale amministrazione registra un 91% di molto o abbastanza soddisfatti. La fiducia nei confronti del sindaco Roberto Solomita arriva al 93%. La popolazione risulta inoltre molto soddisfatta (94%) di come l’amministrazione comunale ha gestito l’emergenza Covid19.

Le interviste telefoniche sono state realizzate tra il 10 e il 16 novembre 2021 a un campione di 352 residenti, equamente segmentato per genere, classe di età e distribuzione territoriale. L’indagine, presentata pubblicamente in Consiglio Comunale e consultabile sul sito web del Comune, si è articolata in tre ambiti: la qualità della vita, l’agenda delle priorità e i servizi comunali.

Il 93% di cittadini sono molto o abbastanza soddisfatti per la qualità della vita a Soliera; l’idea prevalente è che a Soliera si viva meglio che in altri comuni di simili dimensioni.

Quanto alle priorità, tra le principali aree su cui intervenire vengono segnalate il miglioramento della viabilità, la manutenzione e la pulizia delle strade, il trasporto pubblico verso Modena e Carpi.

Gli interventi realizzati dall’amministrazione comunale negli ultimi tre anni che sono maggiormente conosciuti riguardano il passaggio alla raccolta rifiuti porta a porta, la realizzazione della pista ciclabile lungo via 1° Maggio e la riqualificazione del centro storico con nuove aperture di negozi e bar. Mentre tra gli interventi che sono in cantiere nel prossimo futuro, i cittadini ritengono prioritari il raddoppio del Ponte dell’Uccellino e la riapertura della stazione ferroviaria di Appalto. Relativamente ai servizi comunali, la gran parte di essi registra un gradimento superiore alla soglia del 75%. Ai vertici figurano i servizi anagrafici, la comunicazione al cittadino, l’ambiente e il verde pubblico, i servizi alla persona, le scuole e gli asili.

Gli esperti dell’Istituto Piepoli, alla luce di un’esperienza ultraventennale in questo tipo di sondaggi, classificano Soliera con un Comune “best in class”, ovvero ai vertici a livello nazionale per valori di gradimento. Segnalano inoltre come, nonostante la congiuntura negativa per via del Covid19, si percepisca un indicatore di miglioramento della qualità della vita.

“Questa iniziativa”, spiega il sindaco di Soliera Roberto Solomita, “che intendiamo ripetere per tre anni, assolve a una duplice funzione: da un lato porsi in un’ottica di apertura rispetto a ciò che i cittadini pensano della nostra attività. Il fatto che questa soddisfazione venga misurata in modo scientifico da un istituto terzo e restituita ai cittadini stessi in modo trasparente, ci sembra un buon modo per dire ai solieresi che siamo molto interessati a conoscere la loro opinione, peraltro nel pieno rispetto della normativa sugli obblighi di trasparenza. In secondo luogo è fondamentale conoscere il parere dei solieresi per poter orientare i nostri obiettivi e destinare le nostre risorse agli elementi di criticità che i cittadini stessi possono mettere in luce”.