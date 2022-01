L’Amministrazione comunale di Castenaso, consapevole delle difficoltà che le famiglie stanno affontando in queste settimane nell’organizzazione dell’impatto delle quarantene da contagi COVID-19, intende offrire un contributo per sostenere i genitori nella gestione dei tamponi.

Il Comune ha ottenuto la disponibilità di alcune farmacie della città ad effettuare, in giorni e fasce orarie riservate, l’esame diagnostico del tampone ai bimbi e bimbe fino a 14 anni per certificare l’uscita dalla condizione di quarantena.

Le famiglie potranno rivolgersi alle farmacie in autonomia, oppure avvalersi (senza alcun obbligo o incombenza) della prenotazione che l’Amministrazione farà per ciascuna classe, il cui calendario è già pubblicato (e costantemente aggiornato) sulla pagina web https://www.comune.castenaso.bo.it/bjvKe

Ecco le farmacie:

Lloyds al centro commerciale Stellina (piazza Marie Curie) di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 18:30;

Amorati di Villanova (via Villanova) dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 15:00 e domenica sera dalle 18:00 alle 19:30.

Il servizio sarà attivo da lunedì 31 gennaio 2022.

Il sindaco di Castenaso Carlo Gubellini mette in evidenza: «Ci teniamo a dare un aiuto senz’altro concreto a genitori e ragazzi in questo momento particolarmente confuso e complesso. Abbiamo collaborato in modo fruttuoso con l’Istituto Comprensivo di Castenaso, e la dirigente scolastica Olga Mannella, che ringrazio. E naturalmente siamo grati alle farmacie che hanno raccolto il nostro invito».