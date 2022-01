A partire dall’anno scolastico 2016/2017 l’Amministrazione comunale di Spilamberto ha deciso di utilizzare il bonus economico derivante dall’estrazione degli idrocarburi per sostenere le spese delle famiglie per il trasporto pubblico locale e il servizio scuolabus come aiuto a tutti gli studenti spilambertesi, dalla scuola dell’infanzia fi­no al quinto anno di superiori. Operazione confermata anche per l’anno scolastico 2020/2021.

Per gli studenti delle scuole superiori residenti a Spilamberto che utilizzano i servizi di Seta il rimborso è quindi del 100%, per gli abbonamenti acquistati a partire dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 (il rimborso è coperto per il 50% dal Comune di Spilamberto e per il 50% dalla Regione Emilia Romagna).

Per sostenere questo provvedimento l’importo complessivo utilizzato dal Comune di Spilamberto corrisponde a 75.000 euro. Oltre ai 22.000 euro già erogati all’Unione Terre di Castelli per il servizio scuolabus.

Per gli altri residenti che hanno acquistato un abbonamento nel periodo indicato la riduzione sarà del 50% a carico della Regione.

I rimborsi potranno essere richiesti a partire dal 1° febbraio tramite compilazione del modulo all’indirizzo https://www.setaweb.it/mo/rimborsi-idrocarburi. A questo link si troveranno anche tutti i dettagli e le informazioni.

Il rimborso va richiesto tassativamente dal 1° febbraio 2022 al 30 aprile 2022 e avverrà entro fine luglio 2022 (90 giorni dalla chiusura della finestra di presentazione delle richieste di rimborso), previa verifica della correttezza dei dati inseriti, e comunque solo dopo che SETA avrà ricevuto le relative risorse da parte della Regione.

Per informazioni contattare Seta al numero 840 000 216 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17.

“Dal 2016 – spiega il Sindaco Umberto Costantini – per quattro anni di seguito il Comune di Spilamberto ha reso gratuito il trasporto pubblico per i propri studenti e scontato della metà per i propri concittadini. L’ultimo rimborso ha subito rallentamenti a causa di procedure burocratiche nazionali, ma ora ci siamo si possono finalmente fare le richieste relative all’anno 2020/21. Quando abbiamo iniziato siamo stati i primi in Italia e c’era chi non credeva fosse vero, oggi sono felice di dire che la nostra esperienza è stata un esempio virtuoso raccolto dalla nostra Regione che da quest’anno grazie all’iniziativa ‘salta su’ permette la gratuità del trasporto ai nostri studenti con una isee familiare pari o inferiore a 30.000 euro. Per ulteriori info consiglio di visitare il sito mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis. Una buona notizia per tante famiglie, ne sono felice”.