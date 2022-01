Un progetto realizzato dai ragazzi della scuole primaria “Anna Frank” nella Giornata dedicata alla Memoria. “Perché non debba mai mancare ‘una sedia’… Riserviamo un posto per tutti, perché un sorriso può cambiare il mondo… In fondo siamo farfalle gialle che volano oltre il filo spinato” (dal libro “Il giorno che venne la guerra” di Nicola Davies).

“Nel condividere questa Giornata speciale dedicata alla Memoria con cittadini e associazioni, vorrei ringraziare i ragazzi della classe 5^ A della Scuola Primaria “Anna Frank” per il bellissimo progetto dedicato al tema dell’Olocausto. Pensieri, considerazioni e idee scritte su questa vecchia sedia da loro restaurata e portata a nuova vita per l’occasione.

Un esempio, un monito, un modo diverso di affrontare il tema della guerra, con la consapevolezza e la fantasia che solo i bambini possono trasmettere!”

Il Sindaco Enrico Diacci