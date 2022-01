Domani, giovedì 27 gennaio, è il Giorno della Memoria istituito nell’anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia, si terranno le cerimonie di deposizione delle corone nei luoghi della Memoria.

Proseguono le iniziative istituzionali a Bologna e sul territorio metropolitano.

Il programma delle cerimonie

Alle 9.30, in piazza Memoriale della Shoah sarà deposta una corona al Memoriale. Saranno presenti: il sindaco del Comune e della Città metropolitana di Bologna, Matteo Lepore; il presidente della Comunità Ebraica di Bologna, Daniele De Paz; il rabbino capo Alberto Sermoneta e la presidente del Quartiere Navile, Federica Mazzoni. Saranno presenti i gonfaloni civici del Comune e della Città metropolitana.

Alle 10, al Quartiere Porto-Saragozza, in via Pietralata 60, sarà deposta una corona alla lapide che ricorda la Scoletta Ebraica. Saranno presenti il presidente del Quartiere Porto-Saragozza, Lorenzo Cipriani e la consigliera della Comunità Ebraica di Bologna, Marina Marini.

Alle 10, alla Certosa, all’ingresso di viale Gandhi, saranno deposte corone al monumento ai militari caduti nei lager e alla lapide in memoria degli zingari. Saranno presenti: la presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli; il consigliere della Comunità Ebraica di Bologna, David Menasci e, per Aned, Valeria Quadri e Luisa Corazza.

Alle 10.30, allo Stadio Renato Dall’Ara sarà deposta una corona alla lapide che ricorda Arpad Weisz sulla Torre di Maratona. Saranno presenti: l’assessora Roberta Li Calzi; il presidente della Comunità Ebraica di Bologna, Daniele De Paz; Miliczky Erzsébet, Console d’Ungheria a Bologna e Jenő Csiszár, console d’Ungheria a Milano.

Alle 10.30, al Giardino di Villa Cassarini di Porta Saragozza sarà deposta una corona alla lapide in memoria delle vittime omosessuali. Sarà presente la vicesindaca Emily Marion Clancy, il presidente del Quartiere Porto-Saragozza, Lorenzo Cipriani e la consigliera della Comunità Ebraica di Bologna, Marina Marini.

Alle 11, in piazza Nettuno saranno deposte alle lapidi in ricordo dei martiri le due corone delle associazioni degli ex internati e degli ex-deportati. Saranno presenti il sindaco Matteo Lepore, il presidente della Comunità Ebraica di Bologna, Daniele De Paz, il rabbino capo Alberto Sermoneta.

Alle 11.30, alla Sinagoga di via Mario Finzi 2, sarà deposta una corona alla lapide in memoria dei deportati ebrei nei campi di sterminio. Saranno presenti: il sindaco Matteo Lepore; la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca; il presidente della Comunità ebraica Daniele De Paz; il rabbino capo della Comunità ebraica di Bologna Rav Alberto Sermoneta; il Procuratore generale Lucia Musti; il vicario generale Monsignor Stefano Ottani; Silvia Zamboni in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna; il prefetto Attilio Visconti; il Questore Isabella Fusiello; il colonnello dell’esercito, Guido Orsolini Orsolini; il comandante della Guardia di finanza Gianluca Filippi; il comandante provinciale dei Carabinieri, Rodolfo Santovito.

Saranno presenti i gonfaloni civici di Comune e Città metropolitana di Bologna.

Altre iniziative di giovedì 27 gennaio

Alle 10.30, l’intitolazione dell’area verde tra via Salvador Allende e viale Ilic Uljanov Lenin, a giardino Gemma Volli (1900-1971) e Bianca Colbi Finzi (1916-2007), protagoniste di Bologna Ebraica. Saranno presenti la presidente del Quartiere Savena, Marzia Benassi e la presidente di Adei Wizo, associazione Donne Ebree d’Italia, Ines Miriam Marach.

Alle 13, nella sede del Quartiere Borgo Panigale-Reno, in via Battindarno 123, “Finché avró voce. Svelamento targa in memoria di Armando Gasiani”. Il Quartiere in ricordo di Armando Gasiani (1927-2021), partigiano, membro della Brigata Bolero deportato a Mauthausen. Presidente onorario della Sezione Aned di Bologna. Saranno presenti l’assessore Simone Borsari e la presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli.

Tutte le iniziative istituzionali: https://www.comune.bologna.it/notizie/giorno-memoria-2022

Le iniziative nella Città metropolitana: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/Giorno_della_Memoria_2022