Torna la formazione gratuita per educatori e insegnanti al FabLab Junior, palestra dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese. Questa volta si tratta “Orto Tech”, percorso digitale e green per creare un orto tecnologico in classe con l’utilizzo di MicroBit e sensoristica.

Gli appuntamenti, proposti col sostegno di Fondazione di Modena, sono in programma per mercoledì 2 e mercoledì 9 febbraio dalle ore 17 alle ore 19. Le attività sono pensate principalmente per docenti ed educatori che operano nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; posti limitati, iscrizione obbligatoria a info@casacorsini.mo.it

Il percorso prevede la presentazione software e hardware di MicroBit per imparare a misurare l’umidità del terreno in un orto didattico tramite le proprietà elettriche dell’acqua. Grazie al sensore di luminosità inserito in MicroBit si identificheranno le zone più adatte per il posizionamento delle piante nell’orto e in classe, per permettere loro una maggiore produzione di zuccheri con la fotosintesi clorofilliana. Si imparerà poi a misurare la quantità d’acqua che effettivamente evapora dalla superficie del terreno.