Conferma aliquote per scaglioni di reddito Irpef e Imu invariata, esenzioni per immobili rurali strumentali e immobili merce, oltre 3,2 milioni di euro di investimenti, ai quali si punta di aggiungere ulteriori risorse provenienti dal PNRR.

Pur nella complessità causata dal contesto pandemico e nell’incertezza economica che ne è derivata, il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 del Comune di Castelnuovo Rangone, approvato dal Consiglio comunale, non rinuncia a progettare il futuro della comunità castelnovese.

Il documento di programmazione finanziaria non presenta variazioni nelle aliquote Irpef (la cui revisione sarà obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte con la legge di Bilancio 2022), ma si conferma la scelta politica sulla progressività della tassazione garantita da scaglioni differenziati e la soglia d’esenzione per i contribuenti che percepiscono redditi inferiori a 15mila euro annui.

Nessun aumento anche per l’Imu, con la conferma delle esenzioni per i beni immobili rurali strumentali e gli immobili merce e riduzioni per chi abbassa il canone dei locali ad uso commerciale.

Tra le spese correnti, da segnalare l’impatto di Villa Ferrari, il nuovo polo culturale di Castelnuovo, il cui intervento è prossimo alla conclusione. Sono state messe a bilancio le spese per l’avvio della biblioteca, per la quale è previsto l’ampliamento dell’orario di apertura, ed è stata confermata l’esternalizzazione del servizio di prestito, con un aumento del costo/ora rispetto all’appalto precedente. Tra le uscite, le risorse necessarie alla completa digitalizzazione delle oltre 15mila pratiche edilizie del Comune di Castelnuovo, che entro l’anno come da programma verranno tutte messe a disposizione in formato digitale, 50mila euro in più per la manutenzione del verde pubblico (per un totale di 215mila euro all’anno destinati alla cura dei parchi e delle aree verdi comunali) e una quota “di sicurezza” per far fronte all’aumento delle utenze negli uffici pubblici.

In continuità con i bilanci precedenti è il capitolo relativo agli investimenti. Il più consistente riguarderà la riqualificazione dell’area di via Ciro Bisi: 2,5 milioni di euro di investimento per la realizzazione della nuova palestra e della Casa della Salute, per la quale è già stato firmato un protocollo d’intesa con l’Azienda USL di Modena ed è in fase di approvazione il progetto definitivo.

A bilancio anche 250mila euro per la manutenzione straordinaria della viabilità, con un aumento di 100mila euro rispetto agli anni precedenti, 350mila euro per l’ampliamento del plesso cimiteriale e 150mila euro quale base di investimento per l’attesa riqualificazione dell’area dell’Ex Cinema Verdi. In aggiunta a questi investimenti, programmati con risorse proprie, si conta di aggiungerne altri grazie ai fondi che verranno intercettati con il PNRR, con particolare attenzione all’edilizia scolastica e sportiva.

“Nell’analizzare i numeri del bilancio di previsione 2022-2024 – è il commento di Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo – si legge la storia di questa legislatura. Forti investimenti su formazione e cultura, manutenzione e cura del territorio, servizi per la persona con un occhio di riguardo per i più fragili. Nell’approvare questo ultimo bilancio di legislatura la soddisfazione è doppia. Da un lato, lasciare a chi verrà dopo un Comune capace di coniugare grandi investimenti e conti in ordine e in sicurezza. Dall’altro, il voto favorevole, oltre a quello del gruppo di maggioranza, del gruppo di Partecipazione Consapevole testimonia la collaborazione che si è creata in questi anni con questa forza politica di minoranza, raccogliendone sensibilità e condividendo alcuni obiettivi programmatici su temi quali ambiente, cultura e salvaguardia del territorio”.