La Polizia di Stato, unitamente a personale della Polizia Locale di Reggio Emilia, ha disposto la chiusura di un locale notturno di via Degani per 5 giorni, sanzionato il titolare dell’attività di intrattenimento nonché una dipendente dello stesso per violazione delle attuali norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19.

Nella serata di ieri, infatti, personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Emilia unitamente ad operatori della Polizia Locale di Reggio Emilia ha proceduto ad un controllo amministrativo all’interno del locale. All’interno vi erano diversi dipendenti e avventori. Accertato il mancato possesso della certificazione Verde da parte di una dipendente, questa veniva conseguentemente sanzionata. Conseguentemente il titolare veniva sanzionato per il mancato rispetto delle misure di contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19. Allo stesso è stato anche contestato di non essersi astenuto dallo svolgimento dell’attività di intrattenimento e di ballo, così come disposto dalla normativa vigente in materia (ovvero la chiusura dei locali da ballo e lo stop alle feste sino al 31 gennaio). Per questa ragione, il personale intervenuto ha disposto anche la chiusura provvisoria del locale per 5 giorni. All’interno del locale sono state controllate 41 persone, di cui 24 avventori dei quali 12 con diversi precedenti di polizia.