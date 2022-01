Ogni incontro, un racconto. Racconti magici, dove fate, streghe, gnomi e folletti trasporteranno i bambini nel fantastico mondo della fiaba, ma anche racconti animati, libri da sfogliare e leggere insieme, filastrocche, rime e indovinelli, e laboratori creativi a tema sono gli ingredienti del nuovo calendario dei Pomeriggi da Favola in programma da febbraio ad aprile 2022 alla Biblioteca U. Codro, accompagnati dalle volontarie del progetto Nati per Leggere.

Non mancheranno connessioni con le storie più vicine all’immaginario dei bambini, così da poter individuare, attraverso quello che si propone un percorso di educazione interculturale, tratti distintivi, ma anche comuni, tra i racconti provenienti da popoli differenti – infatti, il 2 febbraio 2022 alle 17.00 il primo appuntamento per i bambini dai 3 ai 6 anni sarà con l’esperienza del Kamishibai – una via di mezzo tra teatro e lettura. L’immagine, racchiusa e incorniciata dalla struttura del teatrino, favorisce la concentrazione di chi partecipa al racconto delle storie e ne attira magneticamente l’attenzione, specialmente nel momento magico in cui si sfila una tavola e si intravede quella successiva.

Super Green Pass dai 12 anni e accesso mascherina FFP2 a partire dai 6 anni.

Prenotazione obbligatoria tramite e mail: prenotazioni@comune.rubiera.re.it