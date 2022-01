La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale che ha individuato nella giornata di domenica 27 marzo 2022 il recupero della manifestazione. Programmato originariamente per domenica 23 gennaio, l’evento era stato annullato a fine dicembre a causa della recrudescenza dei contagi da Covid-19.

Resta invariato il programma, organizzato dal Comune di Campogalliano e dalla Polisportiva, che prevede momenti dedicati alla lavorazione tradizionale della carne suina oltre ai consueti mercati allestiti nelle piazze e nelle vie del centro. Per esporre i propri prodotti occorre che le attività interessate compilino il modulo di adesione presente nella home page del sito del Comune www.comune.campogalliano.mo.it. Nella scheda è necessario riportare le attrezzature da collegare alla pubblica illuminazione e l’ingombro delle strutture utilizzate. Richiesto anche l’impegno per il versamento della quota di partecipazione entro il 16 marzo, data ultima per inoltrare la domanda di partecipazione.