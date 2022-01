Un sostegno ai volontari: con il nuovo bando per la concessione di contributi e benefici economici per le associazioni del volontariato sociale e della solidarietà internazionale, in scadenza il 31 gennaio, il Comune di Maranello vuole continuare a valorizzare il ruolo di persone e associazioni del territorio che grazie al proprio impegno si mettono a disposizione degli altri e della comunità. Il bando prevede contributi economici destinati alle associazioni.

“La pandemia ha evidenziato quanto sia importante il mondo del volontariato”, spiega il sindaco Luigi Zironi. “Già dai primissimi giorni dell’emergenza tanti cittadini di Maranello si sono messi a disposizione per offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà, dagli anziani a chi vive da solo. In tutto questo le associazioni hanno avuto e continuano ad avere un ruolo fondamentale: un settore prezioso della nostra comunità che come amministrazione vogliamo continuare a supportare”.

Il bando prevede una particolare attenzione proprio a quelle azioni di solidarietà sociale e di inclusione rivolte a categorie svantaggiate. Ma potranno partecipare anche le associazioni che si occupano di cooperazione internazionale e dialogo interculturale. I progetti che verranno valutati dovranno quindi avere un evidente carattere sociale, un valore per la collettività ed un ampio rilievo pubblico e, ad eccezione di quelli che si sviluppano nell’ambito della solidarietà internazionale, dovranno essere realizzati nel territorio di Maranello.

Con questo bando, dunque, anche per il 2022 il Comune vuole sostenere il mondo del volontariato e del terzo settore, in particolare per le azioni messe in campo per fronteggiare le emergenze e gestire le situazioni di fragilità che si sono acutizzate a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Una situazione di incertezza e difficoltà che ha coinvolto anche il mondo del volontariato e dell’associazionismo: le risorse stanziate saranno finalizzate a valorizzare il ruolo insostituibile di supporto a favore della comunità che hanno svolto e stanno svolgendo i volontari. La scadenza per partecipare al bando è lunedì 31 gennaio (ore 12).