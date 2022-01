Si terrà domani, domenica 23 Gennaio a partire dalle ore 15 presso Paggeria Arte & Turismo, il “finissage” della mostra personale di Cristina Iotti dal titolo “L’ombra del corpo”.

In questa occasione sarà possibile osservare l’artista dal vivo durante la realizzazione di un’opera.

In ottemperanza al DL 221/2021, per accedere alla mostra sarà necessario essere in possesso di Green Pass Rafforzato in corso di validità (ottenuto in seguito a vaccinazione o guarigione). La disposizione non si applica alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti che devono presentare idonea certificazione medica.

Si ricorda inoltre l’obbligo di indossare correttamente la mascherina.