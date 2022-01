Svolgevano un servizio di controllo del territorio quando transitando nel presso del parco giochi della biblioteca hanno notato un giovane che cambiava continuamente panchina guardandosi sospettosamente attorno. Un atteggiamento ritenuto sospetto, quello notato dai componenti la pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano, che li ha indotti gli a raggiungere e bloccare il giovane poi identificato in un 20enne in Italia senza fissa dimora.

I sospetti dei carabinieri si sono rivelati presto corretti in quanto all’esito dei controlli in disponibilità del giovane i militari hanno rinvenuto 17 dosi già confezionate di sostanze stupefacente del tipo cocaina e 1.700 euro in contanti di banconote di vario taglio tutto sottoposto a sequestro in quanto ritenuto dai carabinieri di Scandiano provento dell’attività di spaccio. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno arrestato il 20enne posto a disposizione della Procura reggiana. Il giovane nella mattinata odierna comparirà davanti al tribunale di Regio Emilia per rispondere quanto a lui contestato dai carabinieri. I fatti risalgono al primo pomeriggio di ieri quando intorno alle 13.30.