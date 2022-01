Giovedì scorso 20 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Villa Minozzo, si è svolta una funzione in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono degli Agenti di Polizia Locale. Alla celebrazione hanno partecipato i Sindaci dell’Unione Appennino e gli Agenti della Polizia Locale dell’Unione. La messa è stata concelebrata da Monsignor Giovanni Costi, Don Giuseppe Gobetti e Don Alpino Gigli.

Dopo la cerimonia, nel vicino Teatro Mantellini c’è stato un momento di saluto e ringraziamento agli Agenti da parte delle Autorità. Presenti Amministratori in rappresentanza di tutti i Comuni dell’Unione, sono intervenuti il Sindaco di Carpineti e Presidente dell’Unione Appennino, Tiziano Borghi; l’Assessore alla Polizia Locale dell’Unione e Sindaco di Villa Elio Ivo Sassi; il Comandante della Polizia Locale dell’Unione, Flaminio Reggiani, e il Segretario generale dell’Anvu (Associazione professionale della Polizia Locale d’Italia) Gianni Fasson.

“È stato un momento bello e importante – afferma Tiziano Borghi – e ringrazio il Sindaco Sassi per averlo organizzato. Il ruolo della Polizia locale è fondamentale su un territorio come il nostro. Un territorio estremamente vasto, difficile da presidiare, che però ha ovviamente bisogno di sicurezza, attenzione sulle strade, e in generale un forte impegno per la civile e ordinata convivenza delle comunità. La giornata di ieri è stata l’occasione per rimarcare questo ruolo così rilevante, e ringraziare il comandante Reggiani e tutti gli Agenti, uomini e donne, che ogni giorno sono in prima linea verso questi obiettivi”.