È Nadia Camellini la nuova Presidente del partito democratico sassolese. L’elezione è avvenuta nella direzione convocata online lo scorso giovedì 20 gennaio dopo un’attenta ed approfondita discussione dei membri del direttivo, raccogliendo l’unanimità dei voti e molti attestati di stima.

Dopo l’elezione della presidente, il segretario Lorenzo Ravazzini ha presentato la nuova segreteria che lo affiancherà nella guida del Partito Democratico per affrontare le future sfide cittadine. Una segretaria unitaria e plurale, formata da personalità di grande esperienza tra cui Gregorio Schenetti, già assessore della giunta Pistoni, nominato coordinatore del programma locale per le elezioni 2024. Nicoletta Bagni e Matteo Bettuzzi, rispettivamente con le deleghe di coordinamento e organizzazione. Al coordinatore dei giovani democratici del distretto ceramico Filippo Simeone è stata affidata delega a iniziative e formazione politica, a Maria Chiara Romaniello invece, new entry del partito locale, è stata affidata la delega al tesseramento.

A conclusione della presentazione il segretario ha sottolineato la necessità di avere al proprio fianco come membri di diritto, Mimma Savigni capogruppo PD in consiglio comunale e la neoeletta Nadia Camellini presidente della direzione, per avere un coordinamento efficace e sempre più ancorato al territorio.

Una posizione unanime da parte dei dirigenti è quella di lavorare

attivamente per superare insieme le difficoltà della sconfitta del 2019

e di ripartire nel più breve tempo possibile concentrando gli sforzi,

attraverso il coinvolgimento dei sindacati e delle associazioni del

territorio, al fine dì tutelare famiglie e imprese che in queste ultime

settimane sono state messe in ginocchio dalla crisi pandemica e dagli

elevati costi energetici.