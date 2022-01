Il Nido d’Infanzia “A. Leoni” di Scandiano aderisce al progetto sperimentale di avvicinamento alla lingua inglese “Sentire l’inglese nella fascia 0-3-6”, promosso dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, che coinvolgerà, per questo primo anno di avvio, 75 Nidi d’Infanzia sul territorio regionale.

“Secondo molti esperti – ha sottolineato la vice sindaca e assessore alla scuola Elisa Davoli – nei primi mesi di vita, il cervello dei bambini è programmato per comprendere i suoni di tutte le lingue. Riteniamo quindi estremamente importante un progetto che mira a far familiarizzare i nostri piccoli scandianesi con i fonemi di una lingua sempre più importante a livello internazionale come quella inglese”.

Il progetto si propone di lavorare sulla comprensione di suoni e parole, aumentando la capacità di percezione di suoni diversi da quelli della lingua madre, attraverso un percorso di ascolto guidato e animato in cui l’inglese si inserisce in piccoli spazi quotidiani della vita di sezione, in piena armonia con le altre lingue parlate nelle case dei bambini e con le attività inclusive svolte dai servizi. Il progetto stesso intende declinarsi in termini inclusivi e multiculturali e porsi in continuità con il lavoro che i servizi portano avanti da anni. Per inserire una nuova lingua nella fascia 0-3 è bene basarsi sui modi in cui i bambini imparano naturalmente le lingue madri. Si deve ricercare un’immersione naturale, ma potendo ritagliare solo pochi spazi quotidiani, è necessario che gli stimoli linguistici ricalchino il tipo di linguaggio da cui i bambini traggono più indizi. Nei prossimi mesi le famiglie dei bambini e delle bambine del Nido d’Infanzia “A. Leoni” saranno coinvolte attivamente nel progetto, grazie alla condivisione di materiali che consentiranno loro di continuare l’immersione nella lingua anche a casa.