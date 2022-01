Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino di 25 anni per il reato di furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti a seguito di chiamata alla linea d’emergenza 112 NUE da parte di una donna, residente in zona Morane, che riferiva di aver subito il furto del suo monopattino elettrico e di seguire a distanza il malfattore.

In costante contatto telefonico con la richiedente e grazie alla descrizione dell’uomo fornita dalla stessa, gli agenti sono riusciti ad individuare e bloccare l’uomo non distante dal luogo del furto, ancora a bordo del monopattino. Fondamentale è stata la collaborazione del cittadino che è riuscito a sopperire alla mancanza di dispositivo di localizzazione GPS, di cui sono forniti invece i monopattini a noleggio pubblico.

Il 25enne è stato trovato in possesso anche di un personal computer con relativo alimentatore. Da un sopralluogo effettuato all’interno del garage, ove era stato rubato il monopattino, è stata riscontrata la forzatura della porta all’altezza della serratura, mentre si è appurato, da accertamenti effettuati in zona, che il PC era stato asportato da un esercizio commerciale. Per tale motivo il 25enne è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

L’uomo è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia e condanne per reati contro il patrimonio e la persona.