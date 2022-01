Al via, dalla prossima settimana, importanti lavori di ammodernamento della rete di distribuzione idrica a servizio dei territori comunali di Campegine e Gattatico. I lavori si inseriscono in un più ampio intervento di ammodernamento degli acquedotti dei due comuni e prevedono la realizzazione di un nuovo tratto, della lunghezza di 1.300 metri, di condotta in acciaio del diametro di 300 mm che interconnetterà le reti di distribuzione a servizio dei medesimi comuni, permettendo quindi agli operatori una maggiore flessibilità di gestione sia dal punto di vista della distribuzione che delle eventuali riparazioni.

Per consentire l’effettuazione dei lavori verranno apportate alcune modifiche alla viabilità: a partire da lunedì 24 gennaio e per circa 10 settimane, la circolazione su Via Fermi in comune di Campegine e via Zappellazzo in comune di Gattatico, nel tratto compreso tra via Torre e strada Variante del Gualtirolo, rimarrà chiuso al transito e il traffico sarà deviato lungo via Val d’Enza e via F.lli Cervi.

Si ringraziano in anticipo i cittadini per la collaborazione.