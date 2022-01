L’ultimo arresto eseguito dai militari nello stesso supermercato era di qualche giorno fa, quando una 19enne bolognese aveva tentato di allontanarsi senza pagare dei liquori e dei prodotti cosmetici che aveva preso di nascosto e privato dei dispositivi antitaccheggio.

Anche questa volta è successo un fatto analogo, a differenza che i due soggetti, per guadagnarsi la fuga con la merce rubata, hanno usato violenza fisica nei confronti dell’addetta alla sicurezza che voleva bloccarli, riuscendoci soltanto con l’aiuto di alcuni clienti che avevano assistito alla scena. Informati dell’accaduto, i Carabinieri si sono diretti velocemente sul posto e dopo aver identificato i due responsabili, hanno recuperato la merce e li hanno arrestati per rapina impropria.

La refurtiva, una ventina di auricolari senza fili del valore di ben 1.200 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due soggetti, georgiani, di anni 54 e 59, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora, sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del Giudizio direttissimo, previsto per la giornata odierna.