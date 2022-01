Il calcio fioranese, e più in generale il calcio dilettantistico, in lutto. E’ infatti scomparso Elis Rinieri, 60 anni, attualmente allenatore della Flos Frugi, ma con un lungo passato nelle giovanili del Fiorano Calcio, in particolare con la squadra Juniores Regionale con la quale ha ottenuto tante soddisfazioni vincendo diversi campionati.

Già calciatore della Reggiana, una volta appese le scarpe al chiodo Rinieri aveva vinto, nel 2018/19, il campionato di terza categoria col Real Maranello. Lascia la moglie Maria Rosaria e i figli Sara e Alex. La camera ardente verrà allestita presso Terracielo in via Emila Est a Modena, il funerale è previsto sabato. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia.