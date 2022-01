Il nuovo bando del Servizio Civile Universale prevede 3 posti presso i Servizi per l’Infanzia del Comune di Sant’Ilario d’Enza nel progetto “Mondo Educativo” realizzato in collaborazione con Arci Servizio Civile Reggio Emilia.

La proposta santilariese si colloca nell’ambito della realtà dell’infanzia e avrà luogo presso il Nido Girotondo e le Scuole dell’Infanzia Fiastri e Rodari.

Un’esperienza di 12 mesi (circa 25 ore alla settimana) legata ai temi quali educazione, creatività, relazioni, seguendo il lavoro degli insegnanti e venendo in contatto con bambini e famiglie. I volontari ricevono un’indennità di 444,30 € al mese.

Si fa domanda sulla piattaforma nazionale DOL (https://domandaonline.serviziocivile.it/) entrando con le proprie credenziali SPID. Scadenza presentazione domande: mercoledì 26 gennaio 2022, ore 12.00.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità per i giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni per dedicare un anno della propria vita ad un impegno di solidarietà, per il bene comune e la coesione sociale.

Il progetto, abbinato a quelli dei Comuni di Scandiano, Bibbiano, Gattatico e San Polo d’Enza, fa parte del programma “Inclusione, Assistenza e Partecipazione In Emilia 2021”.

Per consulenze (anche per ottenere SPID) e informazioni i giovani possono rivolgersi all’Informagiovani del Centro Culturale Mavarta (0522 671858 – informagiovani@mavarta.it).