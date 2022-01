Open day dedicato alla popolazione dai 5 ai 19 anni, fin dal primo mattino centinaia di bambini si sono messi in fila accompagnati dai loro genitori per ricevere la vaccinazione contro il COVID 19 nella tensostruttura IREN predisposta in Piazza della Vittoria. Tutte le dosi sono state erogate: 300 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni e 200 ai ragazzi tra i 12 e i 19.

Una giornata assolata con temperature miti che è stata resa ancor più gradita ai piccoli grazie ad alcune sorprese organizzate per l’occasione dal personale e da alcuni volontari. Gli operatori sanitari e i volontari infatti si sono presentati mascherati da eroi e personaggi delle fiabe e tanti palloncini sono stati donati ai bambini. Un sentito ringraziamento al Signor Marco Guion, titolare della sartoria teatrale “La bottega del teatro” che ha fornito gratuitamente i costumi e reclutato diversi volontari. Il Signor Guion, che ha lavorato per diversi anni in qualità di infermiere all’Arcispedale Santa Maria Nuova, è ora rientrato in qualità di vaccinatore per aiutare concretamente nella campagna vaccinale.

A supporto della campagna si sono presentati nel tendone vaccinale anche due giocatori della Reggiana calcio già vaccinati: Lorenzo Libutti e Cristian Cauz accompagnati dal segretario generale Nicola Simonelli. Presenti il consigliere regionale Stefania Bondavalli e Giammaria Manghi, sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Si ricorda che i ragazzi dai 12 anni in su possono ricevere la prima dose in qualsiasi sede vaccinale della provincia ad accesso diretto, senza cioè bisogno di prenotazione.