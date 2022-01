Si va dal monitoraggio partecipato della biodiversità in agricoltura biologica nel modenese a Reggio Emilia “Città dei sentieri”, dal Bilancio partecipato della Città di Cervia allo “sguardo dei giovani” sul futuro culturale e sociale di Calderara, passando per il disegno comune delle Case della Salute del Distretto di Carpi e il progetto per “Vivere insieme” i Giardini Merluzzo di Piacenza.

Sono alcuni dei 36 progetti ammessi al finanziamento per il Bando partecipazione 2021 di cui è stata approvata la graduatoria che premia il 51% dei progetti presentati, con uno stanziamento totale di 529mila euro.

“Dopo i risultati del bando dello scorso anno siamo riusciti a mantenere alto il numero di richieste di adesione- commenta l’assessore regionale al Bilancio e Riordino istituzionale, Paolo Calvano-. Inoltre, gli obiettivi che ci eravamo posti col bando di quest’anno sono stati raggiunti: tanti i nuovi enti proponenti e molti progetti di grande qualità, attraverso i quali verrà data voce ai punti di vista delle cittadine e dei cittadini emiliano-romagnoli”.

Il Bando 2021

La graduatoria è stata formata sommando il punteggio “qualità” assegnato dal Tecnico di garanzia con i punteggi assegnati dall’Area Partecipazione della Giunta regionale.

Dei 56 soggetti pubblici che hanno presentato domanda, sono 27 quelli finanziati (il 75%), mentre i privati che hanno presentato domanda sono stati 14 e 9 i progetti finanziati (il 25%).

Come previsto dal Bando è stata attivata una riserva per 12 progetti, presentati da Unioni di comuni, Comuni in aree interne o montane, Comuni sorti da fusione e Comuni con meno di 5.000 abitanti. Sette sono stati presentati da Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o Comuni in aree interne o montane, uno è un Comune sorto da fusione e sono 4 i progetti delle Unioni comunali.