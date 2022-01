I Vigili del Fuoco sono impegnati con una decina di uomini e quattro mezzi a Spilamberto in via Belvedere di Sopra per l’incendio di un deposito di fieno.

L’allarme scattato verso le 18.20 e ha fatto convergere sul posto la squadra di Vignola e mezzi di supporto da Modena. Si presume che le operazioni si protrarranno per buona parte della notte.