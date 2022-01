Disavventura ieri pomeriggio per un 21enne reggiano rimasto vittima di un tentativo di rapina ad opera di due malviventi, dileguatisi dopo aver focalizzato che la vittima stava chiamando i carabinieri. Soggetti, quelli fuggiti, ora attivamente ricercati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Reggio Emilia che al riguardo stanno conducendo le indagini in ordine al reato di tentata rapina.

Secondo quanto denunciato dal ragazzo ai Carabinieri, intervenuti sul posto per le constatazioni di legge, mentre lo stesso si trovava a percorrere Piazza Gioberti a Reggio Emilia è stato avvicinato alle spalle da due sconosciuti di cui uno armato di coltellino che brandendo l’arma gli intimava di consegnargli i soldi. La vittima a quel punto focalizzato quanto gli stava accadendo prendeva i cellulare e chiamava il 112 con i due malviventi che si davano alla fuga. Quindi l’allarme ai Carabinieri che oltre ad avviare immediatamente le ricerche dei malviventi iniziavano le indagini finalizzate a identificare i responsabili dell’episodio delittuoso. In conseguenza del tentativo di rapina la vittima non ha riportato lesioni.