Proseguono i controlli dei Carabinieri sul rispetto delle recenti norme per il contenimento della pandemia. Negli ultimi due giorni, i militari del Comando Provinciale di Modena hanno proceduto all’identificazione e controllo di 707 persone e 82 tra attività commerciali in tutta la provincia.

Tre persone che avevano fatto accesso in due pubblici esercizi ubicati nel comune di Formigine, utilizzando certificazioni risultate riferite ad altre persone, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di sostituzione di persona. Sette sono state le persone complessivamente sanzionate, poiché sprovviste di certificazione verde in luoghi ove era obbligatorio disporne.

Nel territorio della Compagnia di Pavullo nel Frignano, il titolare di un bar è stato sanzionato, in quanto sorpreso a servire i clienti pur sprovvisto di green pass.

I controlli sono stati estesi anche all’interno dei mezzi di trasporto pubblico e, nel comune di Maranello, una persona è stata sanzionata dai militari della Stazione in quanto controllata a bordo dell’autobus senza la predetta certificazione.

Nel corso delle attività, i Carabinieri di Castelfranco Emilia hanno anche rintracciato e tratto in arresto, nella flagranza del reato di evasione, un 36enne. L’uomo, all’atto del controllo, è risultato essersi arbitrariamente allontanato da una località in cui era stato posto agli arresti domiciliari.