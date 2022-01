I Carabinieri della Stazione Bologna hanno denunciato un 38enne straniero per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e resistenza a un pubblico ufficiale. E’ successo in via del Pratello, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che il titolare di un bar era stato aggredito. Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione Bologna sono andati in aiuto del richiedente che riferiva di essere stato aggredito da un cliente che aveva ammonito per essersi trattenuto troppo a lungo nel bagno del suo locale.

Alla vista dei Carabinieri, l’avventore, ancora assonnato e infastidito dalla situazione, invece di tranquillizzarsi ed esibire un documento d’identità, come richiesto dai militari, si è agitato, costringendo gli operanti a contenerlo con l’utilizzo dello spray al peperoncino che hanno in dotazione. L’uomo, 38enne straniero, con precedenti di polizia, è stato denunciato per i suddetti reati.