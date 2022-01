Riapre il tratto di strada compreso tra il civico 30 e l’incrocio con via San Vittore e via della Fratta, chiuso dalla serata di martedì scorso a causa di uno smottamento del terreno. Dopo un sopralluogo con i tecnici comunali, i proprietari del terreno interessato si sono subito attivati per mettere in sicurezza la sede stradale di via di Barbiano.

I lavori hanno riguardato la rimozione del terreno pericolante, la pulizia della canaletta di scolo a lato della carreggiata, la posa di 18 metri di jersey con funzione di protezione al di fuori della sede stradale e la rimozione del terriccio con pulizia della carreggiata. La viabilità stradale è quindi al momento ripristinata. Seguiranno da parte della proprietà del terreno interessato allo smottamento, verifiche ed eventuali lavori definitivi di consolidamento.