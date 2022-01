Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 16:30 lungo la Fondovalle Panaro, in località Ponte Docciola. Viaggiavano su di un’autovettura che, per cause al vaglio della Polizia Locale, è venuta a collisione con un mezzo pesante. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118, i Vigili del fuoco.



