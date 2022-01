L’8 gennaio scorso i Carabinieri di Modena hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, indagato per furti consumati e tentati, rapina impropria e minaccia grave.

Le indagini, svolte dai carabinieri della Stazione di viale Tassoni, coordinati dalla Procura di Modena, hanno permesso di acquisire fonti di prova integranti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un uomo indagato per un tentato furto aggravato verificatosi ii 18 agosto 2021 in un garage di un’abitazione di Modena, per un furto aggravato di una bicicletta verificatosi ii 27 agosto successivo in un’autorimessa di pertinenza di un appartamento in Modena, nonché per una rapina impropria commessa, sempre a Modena, ii 29 agosto 2021, nel corso della quale l’autore si sarebbe avvicinato ad una persona seduta su una panchina, minacciandola di morte con una bottiglia rotta per impossessarsi del suo telefono cellulare.

I Carabinieri hanno individuato l’uomo destinataria del provvedimento cautelare attraverso i riscontri dei cartellini foto segnaletici, scoprendo che si trovava già detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Modena, con diversi alias.