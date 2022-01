È in programma giovedì 13 gennaio, ore 21, il consueto appuntamento mensile con “Voce ConGiunta”, il format online dell’Amministrazione comunale ideato per stimolare un confronto diretto con i cittadini su progetti, servizi e interventi di competenza comunale. L’evento, in diretta streaming sui canali youtube e facebook del Comune di Campogalliano, riguarderà questa volta il bando comunale “CaRi – Campo Riparte con innovazione”, valido fino all’8 febbraio.

L’opportunità, giunta alla sua quarta edizione, interessa la crescita, la formazione e il sostegno all’innovazione delle piccole e medie imprese operanti nel territorio comunale. Già dalla nuova denominazione, il bando pone l’accento sull’esigenza di ripensare il modo di fare impresa, alla luce anche delle rapide trasformazioni degli stili di vita e dei processi di vendita e acquisto innescate dalla pandemia da Covid-19. Aumentato di 20 mila euro il fondo destinato al progetto, la cui cifra complessiva ammonta a 60 mila euro.

Possono candidarsi al percorso di formazione aspiranti imprenditori, liberi professionisti, nuove imprese, PMI e forme associative tra le attività, presentando, entro e non oltre l’8 febbraio 2022, una propria idea innovativa basata sul miglioramento delle condizioni di lavoro e dei servizi offerti, secondo le modalità indicate sulla homepage del sito www.comune.campogalliano.mo.it.

Questo l’invito della sindaca Paola Guerzoni: “La diretta vuole essere un’occasione per presentare ai cittadini, soprattutto a chi lavora nel nostro territorio, questa occasione di crescita per le attività imprenditoriali, in termini molto concreti. Una seria e pragmatica formazione e un contributo economico, infatti, permetteranno ai progetti presentati di essere attuati in maniera professionale. Sottolineo la bella e strategica opportunità di poter fare rete tra le attività, anche diverse da loro. Così si cresce davvero, così si fa davvero comunità, con il confronto reciproco e spirito di unione e collaborazione”.

Oltre alla sindaca, saranno presenti Roberta Urselli dell’Ufficio attività economiche del Comune, Gabriele Levi della ditta di formazione Disamis e Damiano Pietri componente della Consulta economica del Comune e commissario nella prima edizione del bando. Come da consuetudine, la serata prevede l’interazione con i cittadini collegati da casa tramite l’utilizzo delle chat dei social utilizzati per la diretta.