Per festeggiare l’inizio del nuovo anno e della seconda parte della stagione, il Temple Theater ha deciso di lanciare la campagna “Biglietto su misura”.

Ner primi tre mesi dell’anno, tutta la programmazione del Temple sarà ad offerta libera responsabile: il pubblico potrà partecipare in tutta sicurezza ai vari eventi e lasciare un contributo a seconda delle proprie disponibilità.

Questa proposta va nella direzione intrapresa dall’associazione culturale STED, che da settembre gestisce lo spazio Temple Theater, ovvero quella di rendere il Temple un luogo in cui la cittadinanza possa sentirsi a casa e in cui possa crescere sempre di più insieme al suo teatro.

La stagione riprenderà giovedì 13 gennaio alle 20:30 con “Partita per due” per la rassegna i classici-come-non-li-avete-mai-visti (con una replica giovedì 20). “Due rifiuti in un mondo di rifiuti, che ripetono ogni giorno gli stessi rituali, le stesse azioni, le stesse domande per dimostrare a sé stessi di essere (forse) ancora vivi. Tutto sta per finire ed entrambi si preparano a modo loro al momento finale. All’uscita di scena. La natura non esiste più, oppure l’uomo è stato per sempre dimenticato da essa?” Di e con Marco Marzaioli e Marina Meinero.

Invece, per la rassegna per bambini e famiglie “Le domeniche di fiaba” l’appuntamento è domenica 16 e domenica 23 alle ore 16:30 con “I tre Cani”, spettacolo musicale con Tony Contartese, Saverio Martinelli e Valentina Marrocolo.

Saranno questi i primi spettacoli in cui al pubblico sarà data la possibilità di scegliere consapevolmente in che misura contribuire all’evento.

Per informazioni e prenotazioni: templetheater.sassuolo@gmail.com // 3534327979