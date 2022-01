“Dopo una decisione meditata in questi ultimi tempi, per esigenze personali che non consentono il proseguimento del nostro mandato abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni da assessori del Comune di Sassuolo”. Così in una nota diffusa nel pomeriggio di oggi Corrado Ruini, Assessore Bilancio e Istruzione e Angela Ruini, Assessore Cultura e Associazionismo Comune di Sassuolo.

“Ringraziamo il Sindaco Menani per aver compreso questa scelta e per la fiducia che ha riposto in noi sin dall’inizio del mandato.

Ringraziamo gli uffici comunali e tutte le persone con cui abbiamo condiviso l’esperienza fatta insieme, lavorando con passione e impegno per il bene della nostra comunità.

Auguriamo a tutta la Giunta e all’Amministrazione Comunale di proseguire questo percorso di servizio raggiungendo obiettivi sempre più importanti e decisivi per la nostra città.

Da parte nostra -concludono Corrado e Angela Ruini – manterremo la nostra massima attenzione e impegno per la nostra comunità”.