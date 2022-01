“Una Giunta che perde pezzi, praticamente dimezzata, è l’ennesima riprova di un progetto politico e amministrativo che barcolla sempre più. Direi che sia la certificazione del definitivo fallimento dell’amministrazione Menani”. La consigliera comunale e regionale di Azione Giulia Pigoni commenta con durezza le dimissioni congiunte di Corrado Ruini e Angela Ruini dalla Giunta di centro destra di Sassuolo.

“Suona quantomeno strano che i due fratelli assessori si dimettano in contemporanea adducendo le stesse fumose motivazioni – prosegue Pigoni – e soprattutto lasciando sguarnite e alla deriva deleghe importantissime quali Bilancio, Istruzione, Cultura e Associazionismo. L’anomalia di una Giunta ‘formato famiglia’ si è rivelata una pessima idea da parte del sindaco Menani, una scelta sbagliata sin da principio”.

Nel merito, Pigoni ritiene che sia stato doveroso il passo indietro di Corrado Ruini, l’assessore “ultras no vax” che ha fatto molto discutere nei mesi scorsi per diverse prese di posizioni discutibili in merito ai vaccini e al Green Pass. “Al di là delle esternazioni di Corrado Ruini che si commentano da sole, credo che nessuno percepirà l’assenza dei due assessori sul fronte amministrativo, né tantomeno ne soffrirà la mancanza. Menani prenda atto di questa debacle e ne tragga con onestà le conseguenze politiche del caso”.