Monsignor Giacomo Morandi, finora arcivescovo titolare di Cerveteri e segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, è stato nominato da Papa Francesco vescovo di Reggio Emilia-Guastalla. La scelta di Papa è stata comunicata a Reggio Emilia dal vescovo Massimo Camisasca, nominato contestualmente Amministratore apostolico, affiancato dal Vicario generale monsignor Alberto Nicelli, davanti ad un centinaio di persone tra membri del clero, religiosi e suore e collaboratori della Curia radunatisi per l’annuncio.

Monsignor Morandi, a lungo insegnante di Sacra Scrittura presso lo Studio Teologico, dal 1993 al 2015 e Vicario Generale di Modena dal 2010 al 2015, è nato a Modena il 24 agosto 1965 ed è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Modena-Nonantola nell’aprile 1990. Dopo aver ottenuto, nel 1992, la Licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma, nel 2008 ha conseguito la Licenza ed il Dottorato in Teologia dell’evangelizzazione (Missiologia) alla Pontificia Università Gregoriana. Dopo aver svolto alcuni incarichi pastorali, è stato nominato vicario episcopale per la catechesi, evangelizzazione, cultura e, successivamente, arciprete del Capitolo della cattedrale e vicario generale della sua diocesi.

È stato docente di Sacra Scrittura presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Modena e, appunto, lo Studio Teologico Inter-diocesano di Reggio Emilia, Modena, Carpi e Parma.