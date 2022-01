“Siamo appena stati informati, da parte della Regione Emilia Romagna, che l’incontro previsto per domani, martedì 11 gennaio, e fortemente atteso anche dalle lavoratrici e dai lavoratori della Saga Coffee, slitterà a mercoledì 19 gennaio.

Dal momento che il rinvio sarebbe determinato da una richiesta degli imprenditori (Triulzi e Melocchi) per perfezionare il piano industriale, pensiamo che sarebbe stato opportuno un confronto anche con la parte sindacale, e nel rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori, per analizzare tutte e tutti insieme la situazione e le sue complessità.

Di questo rinvio prendiamo atto, ma cogliamo l’occasione per ribadire che la FIOM, la FIM e la RSU Saga Coffee, in rappresentanza di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori (che dal 3 gennaio sono nuovamente in presidio davanti ai cancelli), sono da subito disponibili ad incontrare i nuovi imprenditori per un confronto di merito su tutti gli aspetti industriali, occupazionali e contrattuali del progetto.

Riteniamo che non si possa perdere tempo prezioso.

Domani le Organizzazioni Sindacali daranno una informazione alle lavoratrici e ai lavoratori al Presidio, che prosegue”.

(FIOM CGIL Bologna, FIOM CGIL Emilia Romagna, FIM CISL Amb RSU SAGA COFFEE)