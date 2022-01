Alle 11.30 odierne, pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Locale sono intervenute in Viale dell’Università per la presenza di alcuni attivisti no-green pass, privi di dispositivi di protezione individuale, in prossimità di esercizi commerciali.

Le segnalazioni giunte al Numero Unico di Emergenza 112 hanno comportato l’immediato intervento sul posto delle pattuglie già impegnate nei servizi coordinati di controllo sul rispetto della vigente normativa anti-contagio. Le forze di polizia intervenute hanno individuato il gruppo di persone procedendo all’identificazione e alla sanzione amministrativa nei confronti di sei di queste, poiché risultate sprovviste di mascherine di protezione.