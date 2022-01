MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “Grazie alle persone di tutto il mondo per il vostro continuo supporto. Lo sento ed è molto apprezzato”. Così, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic. Il serbo è “bloccato” al Park Hotel di Carlton, sobborgo di Melbourne, dopo che gli è stato negato l’ingresso in Australia. Il tennista, non vaccinato, aveva usufruito di un’esenzione speciale dal vaccino per il Covid-19, concessa da “Tennis Australia”, per volare verso Melbourne e per preparare l’appuntamento degli Australian Open. Fermato al suo arrivo dalle autorità australiane, Djokovic ha presentato ricorso: adesso dovrà attendere fino a lunedì per sapere se sarà espulso o se potrà restare in Oceania.

Intanto, dopo l’eco mondiale della notizia, la ministra degli Interni australiana, Karen Andrews, ha detto: “Djokovic non è prigioniero, può lasciare il Paese quando vuole”.

(ITALPRESS).