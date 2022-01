Da domani, 8 gennaio, sarà possibile prenotare la dose booster per i 12-15enni che abbiano completato il ciclo primario vaccinale da almeno quattro mesi.

Un ulteriore allargamento, dopo che lo scorso 27 dicembre era stato dato il via alla terza dose per i 16-17enni e per i soggetti fragili fra i 12-15enni.

E’ possibile effettuare la prenotazione attraverso tutti i consueti canali: sportelli CUP, farmacie, numero verde 800 884888, CUPWEB www.cupweb.it il Fascicolo Sanitario Elettronico, APP ER-Salute.