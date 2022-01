Intorno all’una di questa notte, in via Fratelli Cervi a Campegine, un 33enne alla guida di una Giulietta, per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato al Santa Maria di Reggio in codice di massima gravità. Quindi l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri che stanno svolgendo i dovuti accertamenti per risalire all’esatta dinamica del sinistro.

Ieri sera verso le 19:00, la conducente di un’autovettura è rimasta convolta in un altro incidente su di una rotonda in via Sacco e Vanzetti a Guastalla. Nell’uscita di strada l’auto ha divelto una pianta e un palo dell’illuminazione. La passeggera, incolume, è stata aiutata dai Vigili del fuoco intervenuti a scendere dalle portiere posteriori in quanto quelle anteriori bloccate dalle lamiere deformate. Intervenuti anche i carabinieri di Boretto per i rilievi.