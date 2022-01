La Provincia di Reggio Emilia informa che fino al 12 gennaio sulla Sp 53, in corrispondenza dell’intersezione con via Venturi e con il sovrappasso Fer a Bibbiano, si viaggerà a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti, che saranno in vigore dalle 8,30 alle 18,30, sono strati adottati per consentire alla ditta Sielte spa lo svolgimento in sicurezza di lavori per la fibra ottica.

Senso unico alternato, regolato da semaforo, e limite di velocità a 30 km/h anche sulla Sp 85 in corrispondenza del sottopasso A1 in località Fontana di Rubiera per un intervento di manutenzione ordinaria agli apparati di monitoraggio che sarà eseguito dalla ditta Cae spa in una delle giornate comprese tra venerdì 7 gennaio e lunedì 10 gennaio. La durata dei lavori prevista è di circa tre ore.