E’ stato trovato in possesso di un coltello e denunciato. Questo è l’epilogo di quanto avvenuto l’altra sera, quando una pattuglia della stazione carabinieri di Bagnolo in Piano, durante gli intensificati controlli in paese in occasione delle correnti festività, procedeva al controllo di un’autovettura. Alla guida un giovane che, all’atto del controllo dei documenti di guida e di circolazione, evidenziava un certo nervosismo che insospettiva gli operanti. Una volta identificato, il giovane è risultato essere un 21enne residente nel reggiano.

Terminate le procedure di identificazione, i carabinieri di Bagnolo in Piano procedevano ad approfondire i controlli sul 21enne, culminati con un ispezione personale a seguito della quale in disponibilità del giovane, ed esattamente nella tasca dei pantaloni indossati, i militari rinvenivano un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 15 cm, di cui 8 di lama. Viste le circostanze, il giovane veniva accompagnato presso gli uffici della caserma di Bagnolo in Piano e, successivamente alle formalità di rito, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per porto abusivo di strumento atto ad offendere, mentre il coltello veniva posto sotto sequestro penale. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare la piena responsabilità del giovane.