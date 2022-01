Cielo molto nuvoloso con prevalenza di nubi basse sulle zone di pianura e addensamenti più consistenti sul crinale appenninico occidentale dove saranno possibili deboli piogge dal pomeriggio. Nuvolosità meno consistente sulla Romagna. Temperature minime in locale lieve aumento, comprese tra 5 e 8 gradi. Massime in aumento, più marcato sulla Romagna, con valori compresi tra 8 gradi del settore occidentale e 11/15 gradi di quello orientale. Venti inizialmente deboli variabili tenderanno a rinforzare e a disporsi da sud-ovest divenendo forti con raffiche anche di intensità superiore lungo il crinale appenninico. Mare poco mosso, con moto ondoso in aumento nella sera.

(Arpae)