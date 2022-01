Ieri sera alle 19:45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre in via San Carlo, nel comune di Castel San Pietro Terme, per un incidente stradale che ha coinvolto 6 autovetture. I vigili intervenuti hanno provveduto a liberare uno degli occupanti dei veicoli, rimasto incastrato all’interno della propria vettura. Hanno quindi messo in sicurezza le vetture e l’area. Sul posto anche il 118 con varie ambulanze, i Carabinieri e la Guardia di Finanza.



