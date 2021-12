Il 29 dicembre 2021, con le restrizioni Covid seguite alla lettera da tutti i partecipanti ed organizzatori, i soci dell’A.S.D. Arcieri Orione hanno organizzato e partecipato a questa gara a carattere benefico che ha raggiunto il suo 25° Compleanno.

Questa manifestazione è nata con lo scopo di aiutare chi ha bisogno: dal privato che si trovava in difficoltà nell’acquisto di attrezzature specialistiche ad associazioni riconosciute a livello mondiale come l’UNICEF, ad aiuti economici a chi nel momento di calamità naturali ne ha bisogno ed ultimamente ad enti di assistenza di primo intervento locale come EMA di Casalgrande.

L’evento ha visto numerosi arcieri di diverse età, dai ragazzini di 10/11 anni agli over 70, tutti si sono divertiti. In questa gara non importa colpire il centro, ma vince chi realizza meno penalità.

Alla fine della sfida hanno vinto i seguenti arcieri:

TOZZETTI GIANFRANCO (Arco Olimpico)

RIVI DANTE (Arco Compound)

BARONCINI FABIO (Arco Nudo)

SZAKACS ADAM (Longbow)

BORGHI MATILDE (Ragazzi Femminile)

CUCCU THOMAS (Ragazzi Maschile)

“A parte la soddisfazione della vittoria, ciò che si sentiva palpabile nell’aria da parte di tutti i presenti – afferma Maurizio Cattani, Presidente A.S.D. Arcieri ORIONE – era la gioia di partecipare, divertirsi e dare un aiuto a chi ne ha bisogno.

Gli Arcieri ORIONE stanno già pensando alla prossima edizione, nella speranza di poter allargare la partecipazione anche alle altre società, come era già stato fatto nelle precedenti edizioni”.