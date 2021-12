Ignoti ladri, tra la vigilia di natale e la notte del 27, previa effrazione di una finestra, si sono introdotti all’interno di un negozio di via Gramsci a Reggio Emilia asportavano, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, un pc portatile, danaro contante per circa 150 euro e vario materiale in corso di inventario. Sulla vicenda i carabinieri della sezione radiomobile della stazione di Reggio Emilia hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.



