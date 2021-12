ROMA (ITALPRESS) – “Il 10 gennaio si rientra a scuola in presenza”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ai microfoni di Sky Tg24.

“La nostra indicazione è che si torna a scuola in presenza, mantenendo le norme sulle mascherine e il distanziamento. Ci vuole la responsabilità e la prudenza di tutti, questo è il nostro obiettivo e questo faremo”, ha sottolineato Bianchi, spiegando che per il momento non è un tema di discussione il green pass per gli studenti.

(ITALPRESS).